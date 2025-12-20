Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
20.12.2025 07:15:00
Trotz Irreführung: Elon Musk erhält aberkannte Tesla-Aktien zurück
Das damals größte Wertpapierpaket der Geschichte für einen Manager war unfair und rechtswidrig. Dennoch spricht ein Berufungsgericht Elon Musk die Anteile zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
