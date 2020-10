Trotz schwacher September-Performance: Analysten erhöhen Kursziel für Apple-Aktie

• September-Keynote brachte wenige Überraschungen• Jefferies zeigt sich optimistisch angesichts 5G-Potenzial• Needham überzeugt von Apples gebündeltem Angebot

Der Erfolgskonzern Apple hat vor Kurzem seine mit viel Spannung erwartete September-Keynote abgehalten. Traditionellerweise stellt der iKonzern zweimal im Jahr seine neuesten Produkte und Innovationen vor. Nachdem aufgrund der aktuellen Corona-Situation lange unklar war, ob es diesen Herbst überhaupt eine derartige Veranstaltung geben würde, fand sie letztlich am 15. September ohne Zuschauer statt. Apple-Fans, die die Vorstellung neuer iPhones erwarteten, wurden jedoch enttäuscht. So wurden auf der Keynote in Sachen Hardware lediglich die Apple Watch 6, eine günstigere Apple Watch SE sowie ein neues iPad und iPad Air präsentiert.

Neu stellte das Tech-Unternehmen einen digitalen Fitness-Dienst mit Namen Fitness+ vor sowie die Möglichkeit für Apple-Nutzer, nun ein gebündeltes Angebot der verschiedenen Services namens Apple One in Anspruch zu nehmen.

Die Apple-Aktie im September

Apple-Anleger nahmen die verschiedenen Neuerungen jedoch weitgehend ohne größere Begeisterung auf. Die Aktie des iKonzerns ging am Tag der Keynote relativ unbewegt mit einem kleinen Plus von 0,16 Prozent bei 115,54 US-Dollar aus dem Handel. Der September ist für den Anteilsschein bisher ohnehin bescheiden gelaufen. Seit Ende August steht ein Abschlag von 10,9 Prozent im Monatschart der Apple-Aktie (Stand: Schlusskurs vom 28.09.).

Jefferies bleibt bullish gegenüber Apple

Dennoch zeichnen verschiedene Markt-Analysten ein durchaus positives Bild für das Apple-Papier. So erhielten die Anteilsscheine jüngst Rückenwind von einer Kurszielanhebung des Analysehauses Jefferies. Dabei zeigte sich Stratege Kyle McNealy besonders von den Möglichkeiten begeistert, die ein 5G-Upgrade für den iKonzern bieten würde. Hier gäbe es noch viel Potenzial in den USA, Europa und auch China, wie der Analyst in einem Kundenbericht, der MarketWatch vorliegt, beschreibt. Seiner Meinung nach wird die Upgrade-Rate hin zu 5G sich pro Quartal auf circa 5 Prozent belaufen. Allerdings kann sich McNealy auch vorstellen, dass verschiedene Telekommunikationsbetreiber die Entwicklung schneller vorantreiben werden, um im Wettstreit mit der Konkurrenz möglichst viele 5G-Kunden für sich gewinnen zu können.

Darüber hinaus zeigt sich der Markt-Experte optimistisch gegenüber dem Potenzial, das China hinsichtlich zukünftiger iPhone-Verkäufe für den iKonzern böte. So habe Jefferies eine Umfrage in der Volksrepublik durchgeführt, die ergeben habe, dass 75 Prozent der Teilnehmer ein iPhone 6 , 7 oder 8 benutzen würden. Dementsprechend erhöhte er sein Kursziel von 116,25 US-Dollar auf 135 US-Dollar und bestätigte sein "Buy"-Rating für die Aktie.

Auch Needham hebt für den iKonzern den Daumen

Auch Needham-Analystin Laura Martin reiht sich in die Riege der Apple-Enthusiasten ein. Sie zeigte sich insbesondere von dem neuen gebündelten Angebot Apple One begeistert und passte dementsprechend ihr Kursziel von 112,50 US-Dollar auf 140 US-Dollar nach oben an. Ihrer Meinung nach, hätte das Tech-Unternehmen dadurch die Möglichkeiten, seinen Konkurrenten einen Teil vom Markt abzujagen. Daneben würden auch die auf Kundenbedürfnisse zugeschnittenen Chips gegenüber Mitwettbewerbern einen Vorteil darstellen, wie die Expertin in einer Analyse beschreibt. Hier könne sich Apple mit jedem neuen Produkt immer weiter von der Konkurrenz absetzen und somit auch höhere Preise verlangen.

Martina Köhler / Redaktion finanzen.at