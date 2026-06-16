Vincorion Aktie

Vincorion für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: VNC001 / ISIN: DE000VNC0014

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16.06.2026 06:19:39

ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. Juni

DOW JONES--Folgende Indexänderungen treten mit Handelsbeginn am 22. Juni in Kraft:

===

+ DAX

AUFNAHME

-Hochtief

HERAUSNAHME

- Porsche Automobil Holding SE

+ MDAX

AUFNAHME

-Elmos Semiconductor

- Porsche Automobil Holding SE

- Siltronic

- Suss Microtec

HERAUSNAHME

- Hochtief

- Jungheinrich

- Redcare Pharmacy

- Ströer

+ SDAX

AUFNAHME

- Asta Energy Solution

- Basler AG

- Jungheinrich

- LPKF Laser & Electronics

- Redcare Pharmacy

- Ströer

- Vincorion

HERAUSNAHME

- Adesso

- Borussia Dortmund

- Elmos Semiconductor

- ProSiebenSat.1 Media

- Siltronic

- Suss Microtec

- Verve Group

+ TECDAX

AUFNAHME

- PVA TePla

- Verbio

HERAUSNAHME

- 1&1 AG

- Nagarro

+ FTSE-100

AUFNAHME

- Aberdeen Group

- Computacenter

- Investec

HERAUSNAHME

- Berkeley Group

- Mondi

- Rightmove

+ STOXX-600

AUFNAHME

- Acerinox

- Aker

- AT&S Austria Technologie

- BAM Groep

- Bank Millenium

- Comet Holdings

- Computacenter

- Inficon

- Kety

- SES

- Soitec

- TGS

HERAUSNAHME

- Ambu

- Bavarian Nordic

- Big Yellow Group

- B&M

- Camurus

- Christian Dior

- Easyjet

- Inwit

- Sunbelt Rentals

- Vidrala

- Wallenstam

- Wendel

+ S&P-500

AUFNAHME

- Flex

- Marvell Technology

HERAUSNAHME

- Campbell's

- Pool Corp.

+ NASDAQ-100

AUFNAHME

- Astera Labs

- Coreweave

- Nebius

- Rocket Lab

- Teradyne

HERAUSNAHME

- Charter Communications

- Cognizant

- Insmed

- Verisk

- Zscaler

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/flf

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2026 00:20 ET (04:20 GMT)

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12.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.26 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
08.05.26 PVA TePla Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
07.05.26 PVA TePla Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

1&1 AG 22,50 -0,66% 1&1 AG
Abrdn PLC 2,73 1,26% Abrdn PLC
Acerinox S.A. 16,91 1,50% Acerinox S.A.
adesso SE 52,40 -1,32% adesso SE
Aker ASAShs -A- 102,80 0,00% Aker ASAShs -A-
Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B- 8,29 -0,42% Ambu A-S Bearer and-or registered Shs -B-
ASTA Energy Solutions 75,20 8,36% ASTA Energy Solutions
Astera Labs Inc Registered Shs 332,00 6,41% Astera Labs Inc Registered Shs
AT & S (AT&S) 214,00 9,18% AT & S (AT&S)
B&M European Value Retail PLC Registered Shs 0,00 0,00% B&M European Value Retail PLC Registered Shs
Bank Millennium S.A. 4,71 0,30% Bank Millennium S.A.
Basler AG 28,05 4,08% Basler AG
Bavarian Nordic A/S 24,14 1,09% Bavarian Nordic A/S
Big Yellow Group PLCShs 9,95 -0,50% Big Yellow Group PLCShs
BVB (Borussia Dortmund) 3,03 -0,49% BVB (Borussia Dortmund)
Campbell Soup Co. 18,38 -2,07% Campbell Soup Co.
Camurus AB 48,80 4,14% Camurus AB
Charter Inc (A) (Charter Communications) 118,88 -2,33% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Christian Dior S.A. 473,80 -0,96% Christian Dior S.A.
Cognizant Corp. 43,23 -1,76% Cognizant Corp.
Comet Holding AG 448,40 6,71% Comet Holding AG
Computacenter PLC 48,20 0,84% Computacenter PLC
CoreWeave 102,46 1,65% CoreWeave
easyJet plc 5,78 -0,65% easyJet plc
Elmos Semiconductor 172,20 1,65% Elmos Semiconductor
Flex Ltd Registered Shs 125,24 -0,78% Flex Ltd Registered Shs
HOCHTIEF AG 509,00 3,37% HOCHTIEF AG
INFICON HOLDING AG 184,80 2,10% INFICON HOLDING AG
Insmed Inc. 84,91 3,18% Insmed Inc.
Investec PLCShs 7,35 0,00% Investec PLCShs
Jungheinrich AG 24,12 1,69% Jungheinrich AG
LPKF Laser & Electronics AG 25,50 14,35% LPKF Laser & Electronics AG
Marvell Technology 252,00 2,86% Marvell Technology
Mondi PLC Registered Shs 8,45 -1,17% Mondi PLC Registered Shs
Nagarro SE 36,28 2,54% Nagarro SE
Nebius 242,00 5,70% Nebius
Pool Corp. 173,35 2,12% Pool Corp.
Porsche Automobil Holding SE 30,51 -1,33% Porsche Automobil Holding SE
Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh 2,98 0,00% Porsche Automobil Holding SE Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-10 Sh
PVA TePla AG 45,48 7,77% PVA TePla AG
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 64,05 4,57% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
Rightmove PLC Registered Shs 4,98 -1,97% Rightmove PLC Registered Shs
Rocket Lab Corporation Registered Shs 92,50 2,55% Rocket Lab Corporation Registered Shs
SES Global S.A. (Bearer FDRS) 7,42 0,20% SES Global S.A. (Bearer FDRS)
Siltronic AG 92,40 -1,07% Siltronic AG
Soitec SA 125,50 -1,30% Soitec SA
Ströer SE & Co. KGaA 35,16 0,92% Ströer SE & Co. KGaA
Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs 71,40 -0,28% Sunbelt Rentals Holdings Inc Registered shs
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) 100,70 3,34% SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
Teradyne Inc. 365,95 3,51% Teradyne Inc.
TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs 12,76 0,16% TGS-Nopec Geophysical Company ASAShs
The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs 41,60 3,48% The Berkeley Group Holdings PLC Registered Shs
VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 30,88 -0,39% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
Verisk Analytics Inc (A) 155,00 0,65% Verisk Analytics Inc (A)
Verve Group 1,48 -4,65% Verve Group
Vidrala S.A. 79,50 1,15% Vidrala S.A.
Vincorion 17,31 5,10% Vincorion
Wallenstam AB Registered Shs -B- 3,46 -0,75% Wallenstam AB Registered Shs -B-
Wendel InvestissementAct. 84,65 0,83% Wendel InvestissementAct.
Zscaler Inc Registered Shs 108,88 -0,53% Zscaler Inc Registered Shs

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