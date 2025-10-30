Lufthansa Aktie

Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125

30.10.2025 14:10:05

US-Geschäft belastet Airline: Lufthansa macht trotz Rekordumsatz weniger Gewinn

Rekordumsatz, Pünktlichkeitswerte auf einem Zehn-Jahres-Hoch und dennoch weniger Gewinn: Die Freude bei der Lufthansa über die Zahlen des dritten Quartals ist gedämpft. Neben der schwindenden Nachfrage in den USA macht der Airline auch die Lieferung neuer Flugzeuge zu schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
