Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
30.10.2025 14:10:05
US-Geschäft belastet Airline: Lufthansa macht trotz Rekordumsatz weniger Gewinn
Rekordumsatz, Pünktlichkeitswerte auf einem Zehn-Jahres-Hoch und dennoch weniger Gewinn: Die Freude bei der Lufthansa über die Zahlen des dritten Quartals ist gedämpft. Neben der schwindenden Nachfrage in den USA macht der Airline auch die Lieferung neuer Flugzeuge zu schaffen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
