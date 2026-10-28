JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|
28.10.2026 23:08:01
Vanguard Small-Cap ETF vs JPMorgan BetaBuilders Compared
Investors evaluating JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC) and Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:VB) may weigh the lower costs and higher liquidity of the Vanguard fund against the J.P. Morgan fund's slightly higher recent total returns.
Broad small-cap exposure can serve as a powerful diversifier in a long-term portfolio, often moving independently of larger equity peers. These two ETFs provide access to smaller U.S. companies but differ in their management costs and portfolio breadth. Understanding these nuances is essential for investors choosing between these two passive strategies.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.
|
28.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones schließt im Plus (finanzen.at)
|
28.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones verbucht am Mittwochnachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
28.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: So performt der Dow Jones mittags (finanzen.at)
|
21.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert JPMorgan Chase-Aktie: So viel Gewinn hätte ein JPMorgan Chase-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
19.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
19.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones fester (finanzen.at)
|
16.10.26
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|06.05.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|04.05.26
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|01.04.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.10.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|13.10.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|JPMorgan Chase Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|37 780,00
|0,48%
|JPMorgan Chase & Co.
|307,80
|-0,02%