JPMorgan Chase Aktie

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WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

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28.10.2026 23:08:01

Vanguard Small-Cap ETF vs JPMorgan BetaBuilders Compared

Investors evaluating JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF (NYSEMKT:BBSC) and Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (NYSEMKT:VB) may weigh the lower costs and higher liquidity of the Vanguard fund against the J.P. Morgan fund's slightly higher recent total returns.

Broad small-cap exposure can serve as a powerful diversifier in a long-term portfolio, often moving independently of larger equity peers. These two ETFs provide access to smaller U.S. companies but differ in their management costs and portfolio breadth. Understanding these nuances is essential for investors choosing between these two passive strategies.

Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from monthly returns over the available fund history (up to five years). The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.

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