BMW Aktie

BMW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
10.06.2026 14:23:38

Verband: Chinas Autoexporte steigen deutlich

PEKING (dpa-AFX) - China hat im Mai deutlich mehr Autos exportiert, während die Nachfrage im heimischen Markt weiter zurückging. Wie der Verband der Automobilhersteller (China Associaton of Automobile Manufacturers - CAAM) mitteilte, stiegen die Ausfuhren von Personenkraftwagen um 73 Prozent verglichen mit Mai vergangenen Jahres auf rund 809.000 Autos.

Besonders deutlich legten demnach die Exporte von Elektro- und Hybridwagen zu, die sich im Vergleichzeitraum auf rund 435.000 mehr als verdoppelten. Chinas Autobauer drängen schon länger ins Ausland. Im Visier der chinesischen Marken sind Märkte in Europa, Südamerika oder Südostasien.

Probleme im Binnenmarkt

Parallel schwächelt der heimische Automarkt. Laut CAAM verkauften Hersteller in der Volksrepublik im Mai mit rund 1,44 Millionen Personenkraftwagen 23,4 Prozent weniger Fahrzeuge als noch vor einem Jahr. Besonders deutlich war der Rückgang unter den Verbrennern (41,8 Prozent). Die Verkäufe von Elektro- und Hybridautos, die mit rund 947.000 deutlich über den Verbrennern lagen, gingen mit 8,1 Prozent geringer zurück.

Der Verband sprach von "vielfältigen Herausforderungen" in der Branche wie einer unzureichenden Nachfrage im Inland, hohe Kosten und "externe Schocks".

Weiterer Verband erneuert Prognose

Erst kürzlich hatte der Verband für Personenkraftfahrzeuge (China Passenger Car Association - CPCA) für Mai einen ähnlichen Absatz-Negativtrend im chinesischen Markt festgestellt. Die Vereinigung rechnet daher für das Gesamtjahr nicht mehr wie ursprünglich mit einem Rückgang der Verkäufe von einem, sondern elf Prozent.

Die CPCA erklärte die schwachen Verkäufe im Mai unter anderem damit, dass durch den hohen Ölpreis der Absatz bei Verbrennern zurückging. Der Umstieg auf Elektrofahrzeuge werde damit weiter verstärkt, hieß es./jon/DP/stw

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu BMW AG

mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

mehr Analysen
08.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.05.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
28.05.26 BMW Kaufen DZ BANK
15.05.26 BMW Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 66,60 -1,36% BMW AG
BYD Co. Ltd. 9,32 -2,20% BYD Co. Ltd.
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 47,49 1,03% Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Tesla 334,85 1,18% Tesla
Volkswagen (VW) AG Vz. 85,22 -1,55% Volkswagen (VW) AG Vz.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.