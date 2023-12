Verluste in Europa: STOXX 50 verbucht mittags Abschläge

Heute legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,04 Prozent leichter bei 4 076,82 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,026 Prozent auf 4 077,45 Punkte an der Kurstafel, nach 4 078,52 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 4 067,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 4 079,48 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des STOXX 50

Seit Beginn der Woche verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0,251 Prozent. Der STOXX 50 erreichte vor einem Monat, am 22.11.2023, den Stand von 3 956,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.09.2023, wies der STOXX 50 einen Wert von 3 947,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.12.2022, erreichte der STOXX 50 einen Stand von 3 682,76 Punkten.

Seit Jahresanfang 2023 ging es für den Index bereits um 10,61 Prozent nach oben. Bei 4 125,65 Punkten verzeichnete der STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 658,90 Zähler.

Tops und Flops im STOXX 50

Die Top-Aktien im STOXX 50 sind aktuell HSBC (+ 0,79 Prozent auf 6,27 GBP), RELX (+ 0,78 Prozent auf 31,01 GBP), GSK (+ 0,70 Prozent auf 14,60 GBP), Rio Tinto (+ 0,69 Prozent auf 58,52 GBP) und BP (+ 0,64 Prozent auf 4,69 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-1,53 Prozent auf 115,75 CHF), Roche (-0,73 Prozent auf 243,20 CHF), AstraZeneca (-0,50 Prozent auf 104,28 GBP), Siemens (-0,30 Prozent auf 167,98 EUR) und UBS (-0,23 Prozent auf 26,26 CHF).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 ist die Glencore-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3 179 197 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 415,779 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist 2023 laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,85 erwartet. Die BAT-Aktie weist 2023 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,12 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at