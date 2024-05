Verluste in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag schwächer

Am Dienstag verbucht der DAX um 12:10 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 0,23 Prozent auf 18 700,04 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,840 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,034 Prozent auf 18 735,84 Punkte an der Kurstafel, nach 18 742,22 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der DAX bei 18 684,34 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 748,76 Punkten.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, betrug der DAX-Kurs 17 930,32 Punkte. Vor drei Monaten, am 14.02.2024, wurde der DAX mit 16 945,48 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 913,82 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 11,51 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 845,86 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,40 Prozent auf 289,20 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,23 Prozent auf 121,40 EUR), Commerzbank (+ 2,13 Prozent auf 14,18 EUR), Daimler Truck (+ 1,61 Prozent auf 41,75 EUR) und BMW (+ 1,55 Prozent auf 104,55 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Brenntag SE (-9,22 Prozent auf 70,66 EUR), Hannover Rück (-3,53 Prozent auf 227,00 EUR), Rheinmetall (-3,15 Prozent auf 518,20 EUR), Deutsche Börse (-1,45 Prozent auf 180,25 EUR) und Zalando (-1,05 Prozent auf 24,49 EUR).

DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 896 231 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 205,502 Mrd. Euro die dominierende Aktie im DAX.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,02 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,61 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at