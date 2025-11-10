Zalando Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Zalando von 40 auf 36 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Bei den europäischen Bekleidungs- und Haushaltswarenhändlern gebe es nach einem starken Start in die Saison die Gefahr einer Nachfragelücke, schrieb Richard Chamberlain in seiner am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dies könnte das Kurspotenzial begrenzen, auch wenn die Aussichten für die Bruttomargen im ersten Halbjahr 2026 vielversprechend blieben. Chamberlains Favorit ist Next wegen des internationalen Geschäftspotenzials. Bei Dunelm und Zalando erscheine die aktuelle Bewertung angesichts des Wachstumspotenzials aussichtsreich./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2025 / 17:46 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zalando
|22,74
|0,57%
