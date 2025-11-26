Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Profitable Zalando-Anlage?
|
26.11.2025 10:03:57
DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zalando-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Zalando-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Zalando-Papier an diesem Tag 79,30 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Zalando-Aktie investiert hätte, hätte er nun 126,103 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2025 auf 22,42 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 827,24 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 71,73 Prozent.
Zuletzt verbuchte Zalando einen Börsenwert von 5,74 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Zalando-Aktie fand am 01.10.2014 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Zalando-Papiers bei 24,10 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
