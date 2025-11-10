Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
Zalando Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Zalando mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Der Online-Händler habe im dritten Quartal eine überraschend starke Umsatzentwicklung in einem schwierigen europäischen Konsumumfeld gezeigt, schrieb Adam Cochrane in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Zwischenbericht. Im vergangenen Monat habe die Aktie trotz weiterhin erfüllter Investorenerwartungen deutlich verloren und bleibe günstig bewertet./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Zalando Buy
|
Unternehmen:
Zalando
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
33,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22,85 €
|
Abst. Kursziel*:
44,42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,53 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,47%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|11:15
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07:16
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
