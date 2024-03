Verluste in Frankfurt: DAX zum Start schwächer

Das macht der DAX am Morgen.

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,10 Prozent leichter bei 17 824,54 Punkten. An der Börse sind die im DAX enthaltenen Werte damit 1,789 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der DAX 0,039 Prozent stärker bei 17 849,85 Punkten, nach 17 842,85 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 821,08 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 849,85 Einheiten.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,457 Prozent zu. Der DAX stand vor einem Monat, am 08.02.2024, bei 16 963,83 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 08.12.2023, einen Stand von 16 759,22 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.03.2023, stand der DAX bei 15 631,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 6,29 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 17 879,11 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 1,09 Prozent auf 106,65 EUR), Bayer (+ 0,83 Prozent auf 26,63 EUR), Deutsche Bank (+ 0,80 Prozent auf 12,81 EUR), Beiersdorf (+ 0,68 Prozent auf 133,80 EUR) und Infineon (+ 0,53 Prozent auf 35,06 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Sartorius vz (-1,63 Prozent auf 361,80 EUR), Continental (-1,47 Prozent auf 70,88 EUR), Deutsche Telekom (-1,45 Prozent auf 21,76 EUR), Siemens Energy (-1,40 Prozent auf 14,07 EUR) und Zalando (-0,98 Prozent auf 19,21 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 061 795 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 204,591 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,74 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at