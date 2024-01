Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start leichter

Um 09:27 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,25 Prozent auf 16 534,00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 16 492,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 16 575,00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 05.12.2023, notierte der LUS-DAX bei 16 528,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 05.10.2023, stand der LUS-DAX noch bei 15 107,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.01.2023, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 14 453,00 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell Covestro (+ 0,27 Prozent auf 52,92 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,10 Prozent auf 384,40 EUR), QIAGEN (+ 0,08 Prozent auf 39,62 EUR), BASF (+ 0,07 Prozent auf 47,73 EUR) und Hannover Rück (-0,04 Prozent auf 222,30 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-3,28 Prozent auf 18,74 EUR), Siemens (-1,90 Prozent auf 159,34 EUR), adidas (-1,59 Prozent auf 171,00 EUR), Sartorius vz (-1,53 Prozent auf 315,90 EUR) und Deutsche Bank (-1,29 Prozent auf 12,36 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 1 228 289 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 160,389 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

LUS-DAX-Fundamentaldaten

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,74 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 8,05 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at