Verluste in Frankfurt: So steht der LUS-DAX nachmittags

Aktuell agieren die Anleger in Frankfurt vorsichtiger.

Am Dienstag tendiert der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,04 Prozent tiefer bei 18 715,00 Punkten.

Im Tagestief notierte der LUS-DAX bei 18 633,00 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 18 742,50 Punkten.

LUS-DAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 857,00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 14.02.2024, bei 16 997,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, mit 15 901,00 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 11,77 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der LUS-DAX bislang 18 849,00 Punkte. Bei 16 345,00 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Sartorius vz (+ 4,66 Prozent auf 289,90 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2,95 Prozent auf 122,25 EUR), Commerzbank (+ 2,23 Prozent auf 14,19 EUR), Merck (+ 1,75 Prozent auf 157,20 EUR) und Porsche (+ 1,69 Prozent auf 85,42 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind derweil Brenntag SE (-8,86 Prozent auf 70,94 EUR), Hannover Rück (-3,57 Prozent auf 226,90 EUR), Rheinmetall (-2,51 Prozent auf 521,60 EUR), Deutsche Börse (-1,48 Prozent auf 180,20 EUR) und Zalando (-1,17 Prozent auf 24,46 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Bayer-Aktie. 5 116 009 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 205,502 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,61 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at