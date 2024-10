Verluste in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,14 Prozent auf 3 346,25 Punkte abwärts. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 553,184 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,036 Prozent auf 3 386,09 Punkte an der Kurstafel, nach 3 384,87 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 3 386,09 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 346,08 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 2,58 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 02.09.2024, stand der TecDAX bei 3 385,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.07.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 301,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.10.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 2 994,84 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 0,652 Prozent aufwärts. 3 490,44 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3 125,18 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell PNE (+ 2,04 Prozent auf 12,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,66 Prozent auf 67,40 EUR), Siltronic (+ 0,37 Prozent auf 67,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 0,30 Prozent auf 67,20 EUR) und Eckert Ziegler (+ 0,18 Prozent auf 43,98 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil EVOTEC SE (-4,92 Prozent auf 5,90 EUR), Nordex (-3,85 Prozent auf 12,98 EUR), SMA Solar (-2,52 Prozent auf 17,78 EUR), ATOSS Software (-2,34 Prozent auf 125,00 EUR) und Bechtle (-1,86 Prozent auf 39,10 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 740 781 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 238,433 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie mit 8,11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,88 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

