Verluste in Frankfurt: TecDAX schwächelt am Mittag

Der TecDAX notiert am zweiten Tag der Woche im Minus.

Der TecDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,34 Prozent tiefer bei 3 243,48 Punkten. Damit sind die im TecDAX enthaltenen Werte 484,787 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der TecDAX 0,604 Prozent leichter bei 3 234,78 Punkten, nach 3 254,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag heute bei 3 217,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3 247,03 Punkten erreichte.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, erreichte der TecDAX einen Stand von 3 329,44 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.10.2023, wies der TecDAX 2 941,22 Punkte auf. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 16.01.2023, einen Wert von 3 213,38 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 2,44 Prozent ein. Bei 3 373,55 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des TecDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich derzeit MorphoSys (+ 11,71 Prozent auf 37,67 EUR), HENSOLDT (+ 2,46 Prozent auf 27,44 EUR), Siltronic (+ 1,18 Prozent auf 89,80 EUR), Kontron (+ 0,91 Prozent auf 22,06 EUR) und Nagarro SE (+ 0,72 Prozent auf 90,75 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-4,20 Prozent auf 15,96 EUR), SMA Solar (-3,34 Prozent auf 49,44 EUR), Sartorius vz (-2,95 Prozent auf 299,50 EUR), Energiekontor (-1,85 Prozent auf 79,70 EUR) und Nordex (-1,46 Prozent auf 10,11 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im TecDAX weist die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 2 734 513 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 169,443 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

Die United Internet-Aktie weist mit 10,35 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,36 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at