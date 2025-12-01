Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Wienerberger Aktie

WKN: 83170 / ISIN: AT0000831706

Langfristige Investition 01.12.2025 10:04:31

ATX-Papier Wienerberger-Aktie: So viel hätte eine Investition in Wienerberger von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Wienerberger eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse Wien Handel mit Wienerberger-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Wienerberger-Aktie betrug an diesem Tag 24,34 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 41,085 Wienerberger-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 28.11.2025 auf 29,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 212,82 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 21,28 Prozent angewachsen.

Wienerberger wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,22 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Wienerberger AG

