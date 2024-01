Verluste in Wien: ATX Prime schwächelt am Nachmittag

In Wien stehen die Signale heute auf Stabilisierung.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,17 Prozent tiefer bei 1 719,06 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1 721,91 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (1 721,97 Punkte).

Bei 1 723,43 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 1 716,84 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX Prime bereits um 0,204 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, wies der ATX Prime einen Stand von 1 666,80 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 10.10.2023, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1 587,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.01.2023, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 626,00 Punkten gehandelt.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell S IMMO (+ 3,37 Prozent auf 13,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,52 Prozent auf 9,78 EUR), Polytec (+ 2,00 Prozent auf 3,83 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,56 Prozent auf 6,49 EUR) und STRABAG SE (+ 1,29 Prozent auf 43,05 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen Marinomed Biotech (-4,40 Prozent auf 30,40 EUR), BAWAG (-2,37 Prozent auf 47,06 EUR), Lenzing (-2,03 Prozent auf 33,80 EUR), AT S (AT&S) (-1,85 Prozent auf 24,42 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,79 Prozent auf 121,00 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 257 167 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime macht die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 29,444 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Kapsch TrafficCom-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,34 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index präsentiert die Addiko Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

