voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Kursziel unverändert 20.08.2025 12:40:00

voestalpine-Aktie im Minus: Wiener Privatbank senkt voestalpine von "Kaufen" auf "Halten"

voestalpine-Aktie im Minus: Wiener Privatbank senkt voestalpine von "Kaufen" auf "Halten"

Die Analysten der Wiener Privatbank haben ihr Anlagevotum für die voestalpine-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" gesenkt.

Das Kursziel ("Fairer Wert") beließ der zuständige Experte Nicolas Kneip bei 28,2 Euro. Zum Vergleich: Am Dienstag schloss die voestalpine-Aktie an der Wiener Börse bei 28,32 Euro. Am Mittwoch verliert sie hier zeitweise 0,71 Prozent auf 28,12 Euro.

Der Start in das neue Geschäftsjahr sei solide und ohne große Überraschungen ausgefallen, schrieb Kneip in der am Dienstag vorgelegten Studie. Mit Zuwächsen von rund 20 Prozent seit Juni habe sich der Kurs dem Fairen Wert deutlich angenähert, weswegen nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial zu sehen sei, begründete Kneip inzwischen die zurückgezogene Kaufempfehlung.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 2,24 Euro für 2025/26 sowie 3,03 bzw. 3,46 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,80 Euro bzw. 1,20 Euro sowie 1,40 Euro je Anteilsschein gerechnet.

