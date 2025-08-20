voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Kursziel unverändert
|
20.08.2025 12:40:00
voestalpine-Aktie im Minus: Wiener Privatbank senkt voestalpine von "Kaufen" auf "Halten"
Der Start in das neue Geschäftsjahr sei solide und ohne große Überraschungen ausgefallen, schrieb Kneip in der am Dienstag vorgelegten Studie. Mit Zuwächsen von rund 20 Prozent seit Juni habe sich der Kurs dem Fairen Wert deutlich angenähert, weswegen nur noch begrenztes Aufwärtspotenzial zu sehen sei, begründete Kneip inzwischen die zurückgezogene Kaufempfehlung.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Analysten nun 2,24 Euro für 2025/26 sowie 3,03 bzw. 3,46 Euro für die beiden Folgejahre. Die Dividendenschätzungen belaufen sich für diesen Zeitraum auf jährlich 0,80 Euro bzw. 1,20 Euro sowie 1,40 Euro je Anteilsschein gerechnet.
Analysierendes Institut Wiener Privatbank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu voestalpine AGmehr Nachrichten
|
12:28
|Schwache Performance in Wien: ATX verliert am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime liegt zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
19.08.25
|Wiener Börse-Handel: ATX Prime zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
19.08.25
|Starker Wochentag in Wien: ATX liegt zum Ende des Dienstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
19.08.25
|Börse Wien: ATX Prime verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
19.08.25
|Handel in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.at)
|
19.08.25
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime freundlich (finanzen.at)