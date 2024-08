Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie mit Buy ein

Goldman Sachs Group Inc. hat eine sorgfältige Analyse der Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie durchgeführt. Hier sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,30 Euro belassen. Nach den Halbjahreszahlen des Immobilienkonzerns habe er nur marginale Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er hob den verbesserten Wachstumsausblick hervor und verwies auf den für November angekündigten Strategieplan.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 09:56 Uhr rutschte die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 28,58 EUR ab. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 48,01 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 343 542 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2024 um 0,1 Prozent nach oben. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzkennzahlen wird am 06.11.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.08.2024 / 17:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.