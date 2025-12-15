Porsche vz. Aktie

VW-Tochter Porsche baut neues SUV-Modell in Leipzig

LEIPZIG (dpa-AFX) - Porsche wird in seinem Leipziger Werk ein zweites SUV-Modell bauen. Vorstand und Aufsichtsrat hätten jetzt entschieden, das intern M1 genannte Fahrzeug in dem sächsischen Werk zu produzieren, teilte Porsche mit. Es solle Ende des Jahrzehnts vom Band laufen. Zuvor hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.

Das neue Modell solle als Verbrenner oder Plug-In-Hybrid auf den Markt kommen. Neben dem Elektro-Macan wird es das zweite Fahrzeug in SUV-Bauart aus Leipzig sein.

"Mit der Vergabe an den Standort Leipzig stärken wir zusätzlich die Wettbewerbsfähigkeit und Flexibilität des Standortes", erklärte Produktionsvorstand Albrecht Reimold. Werkschef Gerd Rupp sprach von einem starken Signal für Leipzig.

Details zu möglichen Investitionen in das Werk und ein genauerer Zeitplan könnten derzeit nicht genannt werden, hieß es. Aktuell baut Porsche in Leipzig die Modelle Panamera und Macan./bz/DP/men

09.12.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
26.11.25 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
24.11.25 Porsche vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.11.25 Porsche vz. Verkaufen DZ BANK
