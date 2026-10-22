Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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22.10.2026 15:43:02

Where Will Oracle Stock Be in 2029?

Oracle (NYSE:ORCL) should ideally have been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom, but a closer look at the company's stock price performance suggests that hasn't been the case so far.

Oracle stock has dipped 53% over the past year. The company has been taking on significant debt to fund the aggressive build-out of data center capacity to fulfill the massive contractual backlog it is carrying. The ballooning debt has caused panic among investors. However, we will look past the noise and check if Oracle can prove the naysayers wrong and head higher over the next three years.

Image source: Getty Images.

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14:40 Oracle Buy Goldman Sachs Group Inc.
20.10.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
25.09.26 Oracle Outperform Bernstein Research
18.09.26 Oracle Kaufen DZ BANK
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Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 68 225,00 -2,85% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 112,42 0,75% Oracle Corp.

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