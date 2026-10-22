Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
22.10.2026 15:43:02
Where Will Oracle Stock Be in 2029?
Oracle (NYSE:ORCL) should ideally have been one of the biggest winners of the artificial intelligence (AI) infrastructure boom, but a closer look at the company's stock price performance suggests that hasn't been the case so far.
Oracle stock has dipped 53% over the past year. The company has been taking on significant debt to fund the aggressive build-out of data center capacity to fulfill the massive contractual backlog it is carrying. The ballooning debt has caused panic among investors. However, we will look past the noise and check if Oracle can prove the naysayers wrong and head higher over the next three years.
Image source: Getty Images.
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Nachrichten zu Oracle Corp.
|
20.10.26
|AstraZeneca-Aktie fester: KI-Allianz mit Oracle (Dow Jones)
|
20.10.26
|NASDAQ Composite Index-Papier Oracle-Aktie: So viel Verlust hätte ein Oracle-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
14.10.26
|Börse New York: S&P 500 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
14.10.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zum Handelsende mit Abgaben (finanzen.at)
|
13.10.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite notiert im Minus (finanzen.at)
|
13.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
Analysen zu Oracle Corp.
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14:40
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.10.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.09.26
|Oracle Outperform
|Bernstein Research
|18.09.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|14.09.26
|Oracle Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|68 225,00
|-2,85%
|Oracle Corp.
|112,42
|0,75%
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