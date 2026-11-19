Alphabe a Aktie
ISIN: ARDEUT116159
|
19.11.2026 18:58:02
Why Alphabet Stock Popped Today
Alphabet (NASDAQ:GOOG) (NASDAQ:GOOGL) stock jumped 2.2% through 11:45 a.m. ET Thursday on news that the company is partnering with rising space star Blue Origin.
Together, the companies plan to challenge Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX) in orbit -- and build a constellation of AI satellites.
Image source: Getty Images.
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