AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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03.10.2026 02:30:02
Why AMD Stock Jumped 30% in September
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) were among the winners last month after the diversified, fabless chip company rode a surge in CPU stocks following the launch of Meta Platforms' new Muse personal AI agent. AMD also announced an acquisition and benefited from some positive analyst commentary.
As a result, the stock finished the month up 30% according to data from S&P Global Market Intelligence.
As you can see from the chart below, most of the stock's gain came in the middle of the month as the market reacted to Muse.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|14.09.26
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|563,30
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