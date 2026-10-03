Why AMD Stock Jumped 30% in September

Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) were among the winners last month after the diversified, fabless chip company rode a surge in CPU stocks following the launch of Meta Platforms' new Muse personal AI agent. AMD also announced an acquisition and benefited from some positive analyst commentary.

As a result, the stock finished the month up 30% according to data from S&P Global Market Intelligence.

As you can see from the chart below, most of the stock's gain came in the middle of the month as the market reacted to Muse.

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