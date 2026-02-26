ASML NV Aktie
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
26.02.2026 18:18:12
Why ASML Stock Was Down Today
Shares of ASML (NASDAQ: ASML) were trending lower today even though there was no major news out on the semiconductor equipment manufacturer. Instead, the stock fell as part of a broader sentiment shift following Nvidia's (NASDAQ: NVDA) earnings report last night as investors shrugged off better-than-expected results from the AI chip leader.As of 11:43 a.m. ET, ASML stock was down 4.9%, while Nvidia had lost 4.6%.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
