FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek



