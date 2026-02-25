ASML NV Aktie

1 279,40EUR 6,80EUR 0,53%
ASML NV für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
25.02.2026 09:53:16

ASML NV Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Buy
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1 500,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 277,20 € 		Abst. Kursziel*:
17,44%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 279,40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
Analyst Name::
Robert Sanders 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu ASML NV

mehr Nachrichten