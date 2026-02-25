ASML NV Aktie
|1 279,40EUR
|6,80EUR
|0,53%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Nach einer Investorenveranstaltung mit dem Finanzchef ist Analyst Robert Sanders zuversichtlich, dass die Niederländer auch noch deutlich höhere Nachfrage stemmen könnten, wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Buy
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1 500,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 277,20 €
|
Abst. Kursziel*:
17,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 279,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,24%
|
Analyst Name::
Robert Sanders
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ASML NV
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 bewegt sich zum Start im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
24.02.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 im Aufwind (finanzen.at)
|
24.02.26
|Börse Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
24.02.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 gibt am Mittag nach (finanzen.at)
|
24.02.26