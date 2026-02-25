NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC



