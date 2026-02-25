ASML NV Aktie
|1 304,00EUR
|31,40EUR
|2,47%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215
ASML NV Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ASML NV Outperform
|
Unternehmen:
ASML NV
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 600,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1 263,00 €
|
Abst. Kursziel*:
26,68%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1 304,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22,70%
|
Analyst Name::
David Dai
|
KGV*:
-
