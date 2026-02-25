ASML NV Aktie

1 304,00EUR 31,40EUR 2,47%
WKN DE: A1J4U4 / ISIN: NL0010273215

25.02.2026 07:50:27

ASML NV Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML mit einem Kursziel von 1600 Euro auf "Outperform" belassen. In Medien kolportierte leistungsfähigere Litografiemaschinen hätten starke Auswirkungen auf das Geschäftsmodell der Niederländer, schrieb David Dai am Mittwoch. Mit einem höheren Ausstoß der mit stärkerem Licht ausgestatteten Anlagen dürfte auch deren Preis steigen. Gleichzeitig legten die Kosten nicht im gleichen Ausmaß zu. Die neue Technik dürfte Anlagen mit tief-ultraviolettem Licht (DUV) ablösen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 03:14 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: ASML NV Outperform
Unternehmen:
ASML NV 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 600,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1 263,00 € 		Abst. Kursziel*:
26,68%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1 304,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,70%
Analyst Name::
David Dai 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

