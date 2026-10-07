Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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07.10.2026 15:00:00
Why Intel Rallied in September
Shares of Intel Corporation (NASDAQ: INTC) rallied 34.3% in September, according to data from S&P Global Market Intelligence.
Though Intel stock is up significantly for the year, it entered September well below its all-time high set in June. After exceeding $140 per share that month, Intel's stock fell to the mid-$80 range by the end of August.
Due for a rally, Intel stock was propelled higher by several news items. These mainly centered on the growing importance of server CPUs for agentic AI applications. A potential collaboration with memory giant SK Hynix (NASDAQ: SKHY) also contributed.
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
07.10.26
|Mittwochshandel in New York: S&P 500 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Mittwochmittag (finanzen.at)
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07.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ Composite liegt im Minus (finanzen.at)
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07.10.26
|Börse New York in Rot: So steht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite legt zum Start den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
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07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
07.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start in Rot (finanzen.at)
|
05.10.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
|24.07.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|21.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|14.09.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Intel Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Intel Halten
|DZ BANK
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|36 440,00
|0,05%
|Intel Corp.
|99,20
|-1,61%