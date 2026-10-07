Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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07.10.2026 15:00:00

Why Intel Rallied in September

Shares of Intel Corporation (NASDAQ: INTC) rallied 34.3% in September, according to data from S&P Global Market Intelligence.

Though Intel stock is up significantly for the year, it entered September well below its all-time high set in June. After exceeding $140 per share that month, Intel's stock fell to the mid-$80 range by the end of August.

Due for a rally, Intel stock was propelled higher by several news items. These mainly centered on the growing importance of server CPUs for agentic AI applications. A potential collaboration with memory giant SK Hynix (NASDAQ: SKHY) also contributed.

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