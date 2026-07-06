Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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06.07.2026 16:36:30
Why Intel Stock Bounced Back Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock jumped 5.3% through 10:20 a.m. ET Monday. You can thank the friendly analysts at HSBC Bank for that.This morning, HSBC analyst Frank Lee literally doubled his price target on the semiconductor giant, predicting Intel stock will hit $200 within a year -- and urging investors to buy it. Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
|
02.07.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ Composite beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Nachmittag (finanzen.at)
|
01.07.26
|Mittwochshandel in New York: NASDAQ Composite notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der NASDAQ 100 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
30.06.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.06.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
|
29.06.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Intel-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Intel-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
29.06.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.01.26
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|23.01.26
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.10.25
|Intel Verkaufen
|DZ BANK
|24.10.25
|Intel Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|17.06.26
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|01.06.26
|Intel Equal Weight
|Barclays Capital
|04.05.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.04.26
|Intel Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Intel Corp.
|109,72
|0,92%
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