Intel Aktie

Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

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06.07.2026 16:36:30

Why Intel Stock Bounced Back Today

Intel (NASDAQ: INTC) stock jumped 5.3% through 10:20 a.m. ET Monday. You can thank the friendly analysts at HSBC Bank for that.This morning, HSBC analyst Frank Lee literally doubled his price target on the semiconductor giant, predicting Intel stock will hit $200 within a year -- and urging investors to buy it. Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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19.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
17.06.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
01.06.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
04.05.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
24.04.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

Intel Corp. 109,72 0,92% Intel Corp.

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