Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
|
28.01.2026 17:48:55
Why Intel Stock Popped Today
Intel (NASDAQ: INTC) stock soared 10.8% through 11:30 a.m. ET Wednesday after DigiTimes Asia, in an "exclusive" report, broke a story that Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Apple (NASDAQ: AAPL) are planning to shift at least some of their contract semiconductor manufacturing work away from Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (NYSE: TSM) and use Intel foundries instead. Intel shareholders seem to think this is huge news. Are they right?Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Intel Corp.
|
28.01.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels in der Verlustzone (finanzen.at)
|
28.01.26
|Aufschläge in New York: Letztendlich Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
28.01.26
|Handel in New York: Schlussendlich Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.at)
|
28.01.26
|Börse New York: So performt der S&P 500 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
28.01.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
28.01.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
28.01.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
28.01.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)