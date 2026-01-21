Intel Aktie

42,54EUR 1,10EUR 2,64%
Intel für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855681 / ISIN: US4581401001

21.01.2026 14:12:03

Intel Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 15:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
Unternehmen:
Intel Corp. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 50,00
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
$ 48,56 		Abst. Kursziel*:
2,97%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
$ 48,56 		Abst. Kursziel aktuell:
2,97%
Analyst Name::
Srini Pajjuri 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Intel Corp.

