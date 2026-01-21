Intel Aktie
|42,54EUR
|1,10EUR
|2,64%
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
Intel Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Intel in einem Ausblick auf anstehende Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 50 US-Dollar belassen. Analyst Srini Pajjuri geht in einer am Mittwoch vorliegenden Studie davon aus, dass der Prozessorhersteller mit den Zahlen die Markterwartungen übertreffen kann, aber einen Ausblick in deren Rahmen abgibt. Die PC-Nachfrage scheine derzeit in Ordnung zu sein. Höhere Speicherpreise könnten 2026 aber das Mengenwachstum beeinträchtigen./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 15:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 16:00 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Intel Corp. Sector Perform
|
Unternehmen:
Intel Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 50,00
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
$ 48,56
|
Abst. Kursziel*:
2,97%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
$ 48,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,97%
|
Analyst Name::
Srini Pajjuri
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Intel Corp.
|
20.01.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
20.01.26
|Intel-Aktie im Fokus: Positive Experten-Stimmen lösen Kursfeuerwerk aus (dpa-AFX)
|
20.01.26
|Börse New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
20.01.26