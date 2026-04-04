Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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04.04.2026 20:07:06
Why Intel Stock Surged This Week
Shares of Intel (NASDAQ: INTC) rose sharply this past week after the chip designer moved to strengthen its foundry network. The popular tech stock was up nearly 17%, according to data provided by S&P Global Market Intelligence.Image source: Intel.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Intel Corp.
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06.04.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
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06.04.26
|Gewinne in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
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06.04.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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02.04.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Handelsende in Grün (finanzen.at)
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02.04.26
|Pluszeichen in New York: S&P 500 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
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02.04.26
|Strategischer Anteilsrückkauf: Intel stärkt Position in Irland - Aktie im Plus (finanzen.at)
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02.04.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
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02.04.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 sackt mittags ab (finanzen.at)
Analysen zu Intel Corp.
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|28.01.26
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|23.01.26
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|14 240,00
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|Intel Corp.
|43,62
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