Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
01.09.2026 19:52:45
Why Is Oracle Stock Down Today?
Oracle Corp (NYSE: ORCL) stock is falling today, down 5.4% as of 1:52 p.m. ET on Tuesday, Sept. 1, 2026, as bond yields continue to rise, which could have serious consequences for the debt-laden tech giant.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both down, sliding 0.7% and 0.9%, respectively.As U.S. 30-year treasury yields hover near 20-year highs, major bond markets around the world are setting their own records. In Japan, 10-year notes hit their highest level since 1996, while in the U.K., yields on the 30-year Gilt set a near 30-year record. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Oracle Corp.
Analysen zu Oracle Corp.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:27
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Oracle Buy
|UBS AG
|23.06.26
|Oracle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.06.26
|Oracle Kaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.06.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.01.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
|79 675,00
|-1,36%
|Oracle Corp.
|120,40
|-0,95%