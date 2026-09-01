Oracle Aktie

Oracle für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054

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01.09.2026 19:52:45

Why Is Oracle Stock Down Today?

Oracle Corp (NYSE: ORCL) stock is falling today, down 5.4% as of 1:52 p.m. ET on Tuesday, Sept. 1, 2026, as bond yields continue to rise, which could have serious consequences for the debt-laden tech giant.The S&P 500 and Nasdaq Composite are both down, sliding 0.7% and 0.9%, respectively.As U.S. 30-year treasury yields hover near 20-year highs, major bond markets around the world are setting their own records. In Japan, 10-year notes hit their highest level since 1996, while in the U.K., yields on the 30-year Gilt set a near 30-year record. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07:27 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.08.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
06.08.26 Oracle Buy UBS AG
23.06.26 Oracle Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs 79 675,00 -1,36% Oracle Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.3333 Shs
Oracle Corp. 120,40 -0,95% Oracle Corp.

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