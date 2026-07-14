Micron Technology Aktie

Micron Technology für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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14.07.2026 16:44:00

Why Micron Technology Stock Rallied on Tuesday

Shares of Micron Technology (NASDAQ: MU) popped on Tuesday, jumping as much as 6.2%. As of 10:40 a.m. ET, the stock was still up 3.6%.The catalyst that sent the semiconductor specialist higher was some bullish commentary from Wall Street.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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