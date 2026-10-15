Why Nike Stock Was Climbing Today

Shares of Nike (NYSE: NKE) were moving higher today even as there was no company-specific news out of the stock.

Instead, the beaten-down footwear company was gaining as part of a broader market rotation from high-priced tech stocks to value stocks in areas like the consumer discretionary sector.

As of 12:38 p.m. ET, the stock was up 5.3%. Additionally, peers like Lululemon and Deckers were up 5.1% and 3.9%, respectively. Meanwhile, the Nasdaq Composite was down 0.5%, while the State Street Consumer Discretionary ETF was up 1.3%.

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