Nike Aktie
WKN: 866993 / ISIN: US6541061031
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15.10.2026 19:26:41
Why Nike Stock Was Climbing Today
Shares of Nike (NYSE: NKE) were moving higher today even as there was no company-specific news out of the stock.
Instead, the beaten-down footwear company was gaining as part of a broader market rotation from high-priced tech stocks to value stocks in areas like the consumer discretionary sector.
As of 12:38 p.m. ET, the stock was up 5.3%. Additionally, peers like Lululemon and Deckers were up 5.1% and 3.9%, respectively. Meanwhile, the Nasdaq Composite was down 0.5%, while the State Street Consumer Discretionary ETF was up 1.3%.
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|4 987,50
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|Nike Inc.
|33,04
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