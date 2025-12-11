Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
11.12.2025 18:27:38
Why Oracle Stock Is Plummeting Today
Oracle missed its top line, delivering $16.06 billion when Wall Street had projected $16.21 billion for the quarter. It did, however, handily beat on its bottom line, reporting earnings per share (EPS) of $2.26 when $1.64 was expected.
Analysen zu Oracle Corp.mehr Analysen
