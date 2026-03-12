FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Infrastruktur ziehe weiter an und induziere starke Zahlen im dritten Quartal. Das Management gebe robuste Antworten auf viele, aber nicht auf alle Fragen zum Geschäftsmodell, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



