12.03.2026 12:31:09

Oracle Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Infrastruktur ziehe weiter an und induziere starke Zahlen im dritten Quartal. Das Management gebe robuste Antworten auf viele, aber nicht auf alle Fragen zum Geschäftsmodell, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

