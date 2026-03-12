Oracle Aktie
|140,82EUR
|0,22EUR
|0,16%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Oracle von 305 auf 275 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Das Wachstum der Cloud-Infrastruktur ziehe weiter an und induziere starke Zahlen im dritten Quartal. Das Management gebe robuste Antworten auf viele, aber nicht auf alle Fragen zum Geschäftsmodell, schrieb Axel Herlinghaus am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 11:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Kaufen
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 163,12
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 163,12
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Axel Herlinghaus
|
KGV*:
-
