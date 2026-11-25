Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
25.11.2026 21:20:12
Why Oracle Stock Slumped Today
Oracle (NYSE:ORCL) stock was down by more than 8% at midday today. The slump comes on a day of weakness for AI -related stocks. In a nutshell, there are increasing concerns around the costs of AI enterprises developing frontier AI models and, in turn, their ability to pay AI infrastructure companies like Oracle.
The weakening sentiment is evident in the credit default swap (CDS) pricing on its debt. CDS pricing reflects thre price of insuring against a debt default. It's measured in basis points (bps), whereby 100 basis points equals 1%. So, for example, insuring $1 million in debt with a CDS at 100 bps (1%) would cost $10,000 per year.
Image source: Getty Images.
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