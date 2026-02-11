NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
11.02.2026 17:00:00
Why This Stock Could Outperform Nvidia Over the Next 5 Years
Oklo (NYSE: OKLO) is betting everything on nuclear power to fuel AI data centers, and one catalyst could unlock explosive upside. This breakdown explains the opportunity, the risks, and why 2026 may decide everything.Stock prices used were the market prices of Feb. 2, 2026. The video was published on Feb. 5, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.02.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite letztendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Börse New York in Grün: S&P 500 verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
Analysen zu NVIDIA Corp.
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|11.02.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|28.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|21.01.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|06.01.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
|21.11.24
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|153,78
|-2,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.