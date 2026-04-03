NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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03.04.2026 18:04:00
Why This Stock Could Outperform Nvidia Over the Next 5 Years
In this video, Motley Fool contributor Jason Hall makes the case for why Oracle (NYSE: ORCL) could outperform Nvidia (NASDAQ: NVDA) over the next five years, in part because companies like Broadcom (NASDAQ: AVGO), AMD (NASDAQ: AMD), and others could start taking up more share of the market for chips to power artificial intelligence.*Stock prices used were from the Morning of April 1, 2026. The video was published on April 3 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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Analysen zu NVIDIA Corp.
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