Wiener Börse-Handel: ATX Prime am Nachmittag mit Gewinnen

Der ATX Prime zeigt sich am Montag kaum verändert.

Um 15:38 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,17 Prozent höher bei 1 880,49 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,027 Prozent schwächer bei 1 876,77 Punkten, nach 1 877,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 875,10 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 883,58 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Wert von 1 771,44 Punkten auf. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 20.02.2024, mit 1 709,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, bewegte sich der ATX Prime bei 1 598,89 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,71 Prozent nach oben. 1 883,58 Punkte markierten den Höchststand des ATX Prime im laufenden Jahr. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Wolford (+ 6,50 Prozent auf 4,26 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,67 Prozent auf 6,10 EUR), voestalpine (+ 1,61 Prozent auf 26,56 EUR), Verbund (+ 1,52 Prozent auf 73,45 EUR) und Andritz (+ 1,29 Prozent auf 54,95 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen Frequentis (-1,84 Prozent auf 26,70 EUR), AT S (AT&S) (-1,77 Prozent auf 22,20 EUR), Raiffeisen (-1,36 Prozent auf 17,35 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-0,68 Prozent auf 117,20 EUR) und Semperit (-0,67 Prozent auf 11,80 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX Prime weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 182 563 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 25,136 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,07 zu Buche schlagen. OMV lockt Anleger 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,92 Prozent.

