WKN: 74305 / ISIN: AT0000743059

Lohnendes OMV-Investment? 10.12.2025 10:04:06

ATX-Papier OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte ein OMV-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen OMV-Investment verdienen können.

OMV-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 26,21 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,161 OMV-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der OMV-Aktie auf 47,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 816,45 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 81,64 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von OMV belief sich zuletzt auf 15,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

