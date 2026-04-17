Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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17.04.2026 22:05:00
Will Intel (INTC) Stock Drop to $50?
Intel's (NASDAQ: INTC) stock has surged nearly 260% over the past 12 months, and it's hovering near its all-time highs. However, the chipmaker's stock already trades nearly 40% above Wall Street's median price target of $50 -- so is it due for a steep pullback?Image source: Getty Images.A year ago, Intel's stock was trading at its lowest levels in over a decade. It had fallen behind TSMC (NYSE: TSM) in the "process race" to manufacture smaller, denser chips; it lost a massive slice of the x86 CPU market to AMD (NASDAQ: AMD); and it seemingly missed the secular shifts toward mobile devices and AI-driven data centers. As it grappled with those issues, it experienced jarring strategic shifts under four different CEOs in just seven years. It also suspended its dividend in 2024.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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