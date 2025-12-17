BASF Aktie

44,19EUR -0,32EUR -0,72%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

17.12.2025 08:06:54

BASF Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF von 46 auf 48 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Georgina Fraser passte ihre Schätzungen vor dem Quartalsbericht Ende Februar am Dienstagabend noch einmal deutlich an. Ihre Prognose für das bereinigte operative Ergebnis im vierten Quartal sinkt um 19 Prozent angesichts schwächerer Entwicklung als gedacht. Mit 1,19 Milliarden Euro bereinigtem Ebitda sieht sie sich 10 Prozent unter dem Konsens. Auch ihre Schätzungen für 2026 und 2027 kappte Fraser. Basierend auf ebenfalls geänderten Cashflow-Erwartungen steigt allerdings das Kursziel für die Aktien der Ludwigshafener./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 23:35 / GST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Buy
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
48,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
44,51 € 		Abst. Kursziel*:
7,84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
44,19 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,62%
Analyst Name::
Georgina Fraser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

