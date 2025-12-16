BASF Aktie
|45,01EUR
|0,88EUR
|1,99%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
44,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
45,01 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa in Rot: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Handel: LUS-DAX verliert (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der DAX am Dienstagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
09:29
|DAX aktuell: DAX verbucht zum Start Verluste (finanzen.at)
|
15.12.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
15.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|04.12.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11.11.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|28.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|BASF Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|04.12.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|24.11.25
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|BASF Equal Weight
|Barclays Capital
|11.11.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|45,06
|2,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:33
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:14
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|09:58
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|09:57
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:55
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|09:55
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|09:38
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|09:36
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|09:35
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|09:35
|K+S Sell
|UBS AG
|09:34
|Evonik Neutral
|UBS AG
|09:33
|GEA Buy
|UBS AG
|09:32
|Daimler Truck Neutral
|UBS AG
|08:50
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:17
|LANXESS Sell
|UBS AG
|07:44
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|07:39
|Fresenius Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|07:31
|Fresenius Overweight
|Barclays Capital
|06:40
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|OMV Underweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|arGEN-X Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.12.25
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|15.12.25
|arGEN-X Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Novo Nordisk Neutral
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|UBS AG
|15.12.25
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|15.12.25
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Ströer Buy
|Warburg Research
|15.12.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.12.25
|Polytec kaufen
|Warburg Research
|15.12.25
|Raiffeisen
|Erste Group Bank
|15.12.25
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|TAG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.12.25
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|15.12.25
|PATRIZIA Buy
|Deutsche Bank AG