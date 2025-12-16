BASF Aktie

BASF Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF beim fairen Aktienwert von 55 Euro auf "Kaufen" belassen. "Die Expansion in China und die Portfolioverbesserungen gewinnen an Momentum", lobte Peter Spengler am Dienstag den Umbau der Ludwigshafener im weiter herausfordernden Branchenumfeld. Der Stimulus der Bundesregierung dürfte sich ab Ende 2026 positiv auswirken./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 10:56 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.12.2025 / 11:00 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

11:25 BASF Kaufen DZ BANK
05.12.25 BASF Neutral UBS AG
04.12.25 BASF Outperform Bernstein Research
04.12.25 BASF Neutral UBS AG
28.11.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
BASF 45,06 2,11% BASF

