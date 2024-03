XETRA-Handel: DAX steigt am Mittwochmittag

Der Handel in Frankfurt verläuft am dritten Tag der Woche in ruhigen Bahnen.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,08 Prozent fester bei 17 979,33 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,798 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0,108 Prozent auf 17 984,50 Punkte an der Kurstafel, nach 17 965,11 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 001,42 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 954,07 Zählern.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Plus von 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 13.02.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 16 880,83 Punkten. Der DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 13.12.2023, den Stand von 16 766,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.03.2023, wurde der DAX mit 14 959,47 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 7,22 Prozent zu Buche. Bei 18 001,42 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen aktuell Zalando (+ 14,10 Prozent auf 21,85 EUR), EON SE (+ 5,63 Prozent auf 12,47 EUR), Commerzbank (+ 2,30 Prozent auf 11,77 EUR), RWE (+ 1,37 Prozent auf 31,91 EUR) und Infineon (+ 1,20 Prozent auf 35,30 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen hingegen Porsche (-3,05 Prozent auf 87,06 EUR), Covestro (-1,58 Prozent auf 48,44 EUR), Porsche Automobil vz (-1,47 Prozent auf 48,10 EUR), Siemens Energy (-1,20 Prozent auf 14,02 EUR) und Fresenius SE (-1,18 Prozent auf 25,20 EUR) unter Druck.

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im DAX sticht die EON SE-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 5 346 559 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 202,537 Mrd. Euro.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,00 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

