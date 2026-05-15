XETRA-Handel MDAX fällt am Freitagnachmittag

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 2,05 Prozent schwächer bei 31 240,24 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 373,381 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,989 Prozent leichter bei 31 578,32 Punkten in den Handel, nach 31 893,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 31 162,43 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 31 587,66 Punkten lag.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 0,223 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 15.04.2026, wies der MDAX einen Stand von 30 887,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, den Stand von 31 299,04 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.05.2025, bei 29 826,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 0,841 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 32 383,56 Punkten. Bei 26 803,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit freenet (+ 4,45 Prozent auf 26,30 EUR), HUGO BOSS (+ 1,55 Prozent auf 36,11 EUR), Nemetschek SE (+ 1,36 Prozent auf 59,55 EUR), K+S (+ 0,58 Prozent auf 15,48 EUR) und Talanx (+ 0,29 Prozent auf 104,70 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-7,63 Prozent auf 51,06 EUR), DEUTZ (-6,45 Prozent auf 9,94 EUR), Schaeffler (-6,13 Prozent auf 9,34 EUR), WACKER CHEMIE (-4,96 Prozent auf 98,65 EUR) und AUTO1 (-4,33 Prozent auf 19,44 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 2 613 413 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 41,314 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Aroundtown SA-Aktie weist mit 5,12 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Mit 7,92 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at