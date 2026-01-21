LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Sportwagenbauers dürften im vierten Quartal 2025 etwas niedriger als bislang erwartet ausfallen, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die wichtigsten Leistungsindikatoren stimmten mit den Porsche-Zielen aus der Gewinnwarnung vom September und der Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals überein./rob/edh/gl



