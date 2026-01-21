Porsche vz. Aktie

41,88EUR 0,65EUR 1,58%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

21.01.2026 07:48:49

Porsche vz Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG vor Quartalszahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Absatzvolumina des Sportwagenbauers dürften im vierten Quartal 2025 etwas niedriger als bislang erwartet ausfallen, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Seine Schätzungen für die wichtigsten Leistungsindikatoren stimmten mit den Porsche-Zielen aus der Gewinnwarnung vom September und der Präsentation der Ergebnisse des dritten Quartals überein./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 23:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
41,03 € 		Abst. Kursziel*:
-2,51%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
41,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,49%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

