Porsche vz. Aktie

44,66EUR -0,13EUR -0,29%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

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29.07.2026 14:26:20

Porsche vz Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
44,49 € 		Abst. Kursziel*:
3,39%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
44,66 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
Analyst Name::
Tom Narayan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

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14:51 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
12:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
12:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
12:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 44,66 -0,29% Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

Aktuelle Aktienanalysen

15:35 Unilever Kaufen DZ BANK
15:25 Philips Kaufen DZ BANK
15:25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:24 TRATON Hold Jefferies & Company Inc.
15:20 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
15:03 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
15:02 Rheinmetall Outperform Bernstein Research
14:59 Rio Tinto Underperform RBC Capital Markets
14:58 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:58 Unilever Sell UBS AG
14:58 Unilever Sell UBS AG
14:58 Unilever Hold Deutsche Bank AG
14:57 SMA Solar Buy Jefferies & Company Inc.
14:57 GSK Halten DZ BANK
14:56 Coca-Cola Kaufen DZ BANK
14:55 DWS Group Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 Hermès Outperform RBC Capital Markets
14:52 Rio Tinto Hold Jefferies & Company Inc.
14:52 MLP Buy Baader Bank
14:51 Porsche vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:51 BASF Buy Deutsche Bank AG
14:50 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
14:50 Medios Buy Deutsche Bank AG
14:50 SAFRAN Buy Deutsche Bank AG
14:47 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
14:42 AB InBev Buy UBS AG
14:28 TeamViewer Hold Deutsche Bank AG
14:26 Porsche vz. Sector Perform RBC Capital Markets
14:20 Hermès Buy Deutsche Bank AG
14:20 Givaudan Halten DZ BANK
14:18 EssilorLuxottica Hold Deutsche Bank AG
14:05 Rio Tinto Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:03 flatexDEGIRO Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:03 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Hermès Buy Jefferies & Company Inc.
14:00 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
13:59 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
13:59 Ströer Market-Perform Bernstein Research
13:47 Visa Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:36 Nike Outperform Bernstein Research
13:34 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:23 Air Liquide Outperform Bernstein Research
13:22 AstraZeneca Outperform Bernstein Research
13:19 Eni Buy Jefferies & Company Inc.
13:18 Mercedes-Benz Group Market-Perform Bernstein Research
13:14 Eni Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:13 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
13:13 Danone Outperform Bernstein Research
12:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
12:59 Porsche vz. Market-Perform Bernstein Research
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