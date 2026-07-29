Porsche vz. Aktie
|44,66EUR
|-0,13EUR
|-0,29%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Porsche AG nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Kennziffern des Sportwagenherstellers seien wie erwartet stark ausgefallen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Das Jahr 2027 werde für die Stuttgarter ein Übergangsjahr./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 06:51 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Sector Perform
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
44,49 €
|
Abst. Kursziel*:
3,39%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
44,66 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,00%
|
Analyst Name::
Tom Narayan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
15:58
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
14:19
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Porsche AG auf 'Market-Perform' (dpa-AFX)
|
12:26
|Börse Frankfurt: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
09:28
|Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start leichter (finanzen.at)
|
08:57
|AKTIE IM FOKUS: Porsche AG legen zu - Jefferies: starke operative Marge (dpa-AFX)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG achieves further milestones and stabilises profitability (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: Porsche AG erreicht weitere Meilensteine und stabilisiert Profitabilität (EQS Group)
|
28.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.06.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|15:35
|Unilever Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Philips Kaufen
|DZ BANK
|15:25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:24
|TRATON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15:20
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:03
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:02
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|14:59
|Rio Tinto Underperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Sell
|UBS AG
|14:58
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|14:57
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:57
|GSK Halten
|DZ BANK
|14:56
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|14:55
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|14:52
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14:52
|MLP Buy
|Baader Bank
|14:51
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:51
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:50
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|14:50
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|14:47
|KRONES Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:42
|AB InBev Buy
|UBS AG
|14:28
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|14:26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:20
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|14:20
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|14:18
|EssilorLuxottica Hold
|Deutsche Bank AG
|14:05
|Rio Tinto Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|flatexDEGIRO Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:03
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:03
|Hermès Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:00
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:59
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|13:59
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|13:47
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:36
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|13:34
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:23
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|13:22
|AstraZeneca Outperform
|Bernstein Research
|13:19
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:18
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|13:14
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:13
|Redcare Pharmacy Buy
|Baader Bank
|13:13
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|12:59
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research