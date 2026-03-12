Porsche vz. Aktie

36,94EUR -0,86EUR -2,28%
Porsche vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113

12.03.2026 07:41:30

Porsche vz Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Underweight
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
37,61 € 		Abst. Kursziel*:
6,35%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
36,94 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,28%
Analyst Name::
Henning Cosman 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)

